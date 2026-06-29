Глава Вологодчины Филимонов написал книгу об инфотерроре

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов написал книгу "Информационный террор. Анатомия гибридной войны" в соавторстве со своим бывшим студентом, политологом Никитой Данюком. Фотографиями обложки и оглавления он поделился с подписчиками в социальных сетях 29 июня. По словам Филимонова, издание стало для него седьмым по счету, оно поступит в продажу в ближайшее время.

"Впервые за долгое время написал книгу в тандеме со своим коллегой и соратником (а когда-то студентом-слушателем моего курса в университете) Никитой Данюком. Буду рассказывать и показывать", — написал Филимонов.

Судя по фотографиям, опубликованным губернатором, книга состоит из двух частей — "Гибридная война" и "Социокультурная война". В каждой главе авторы рассматривают отдельные примеры из медиа, истории и политологии. На обложке книги изображены ее создатели и представлен короткий отзыв министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Очень актуальная и полезная книга для народа страны, против которой ведется гибридная война на уничтожение", — говорится в рецензии министра.

Губернатор Вологодчины также опубликовал аннотацию от издательства "Книжный мир", которое занимается выпуском его книги. Издание называют "исследованием одной из главных угроз XXI века", в которой отличительной чертой стал междисциплинарный подход к изучению информационных войн.

Филимонов — доктор политических наук. Он окончил факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов, а после работал в вузе на кафедре теории и истории международных отношений. В период с 2014 по 2017 год Филимонов руководил Институтом стратегических исследований и прогнозов РУДН. По словам самого главы Вологодчины, всего он опубликовал шесть книг, часть из них — в соавторстве со своими бывшими учениками.

Екатерина Гусева / Фото: Георгий Филимонов