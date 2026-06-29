"Нулевые" чтения бюджета Петербурга стартуют 7 августа

Старт "нулевых" чтений бюджета Петербурга на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов состоится 7 августа, сообщил председатель бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Денис Четырбок в соцсетях. В мероприятии будут участвовать все представители БФК.

"Уже 7 августа стартуют "нулевые чтения" проекта бюджета, в котором все члены комитета обязательно примут участие", - доложил Четырбок.

Парламентарий также подвел итоги работы бюджетно-финансового комитета за седьмой созыв Законодательного собрания. По его словам, с 2021 года представители БФК внесли около 70 нормативных правовых актов и рассмотрели более 575 вопросов на очных заседаниях.

Ранее Четырбок сообщал, что "нулевые" чтения бюджета Петербурга за 2027 год могут пройти раньше обычного ради того, чтобы у депутатов было больше времени на агитацию перед сентябрьскими выборами. Отметим, что 2025 году "нулевые" чтения состоялись 15 августа.

В сентябре петербуржцы будут выбирать депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". Еще в трех муниципалитетах собираются провести дополнительные выборы.

В ходе "нулевых" чтений бюджета депутаты и представители органов исполнительной власти предварительно обсуждают параметры распределения средств. Участники "нулевых" чтений могут высказать пожелания по финансированию тех или иных статей бюджета.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру