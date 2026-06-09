Депутаты пораньше проведут "нулевые" чтения бюджета ради времени на агитацию

"Нулевые" чтения проекта бюджета Петербурга на 2027 год могут пройти раньше из-за сентябрьских выборов. Как рассказал ЗАКС.Ру глава парламентского бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок 9 июня, слушания по бюджету могут начать в начале августа. Обычно "нулевые" чтения завершали под конец последнего месяца лета.

– Мы также соберемся в августе. Единственное, в предыдущие года мы сдвигали нулевые чтения ближе к концу августа, то в этом году, наоборот, планируем сдвинуть их к началу августа, чтобы, скажем так, освободить депутатский корпус для активной агитационной работы, которая, выйдет, как раз на конец августа – начало сентября, – рассказал Четырбок.

Единый день голосования запланирован на 20 сентября. Петербуржцы будут выбирать депутатов Государственной думы, Законодательного собрания, а также некоторых муниципальных советов. Местные выборы пройдут в МО "Автово", а в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское" состоятся дополнительные выборы.

"Нулевые" чтения проекта бюджета обычно занимают две недели. В это время депутаты и органы исполнительной власти собираются в городском парламенте для обсуждения возможного распределения расходов. В рамках "нулевых" чтений свои пожелания по бюджету вносят руководители районных администраций, смольнинских комитетов, а также сами депутаты.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру