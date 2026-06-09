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Новости 9 июня 2026, 14:09

Депутаты пораньше проведут "нулевые" чтения бюджета ради времени на агитацию

фото ЗакС политика Депутаты пораньше проведут "нулевые" чтения бюджета ради времени на агитацию

"Нулевые" чтения проекта бюджета Петербурга на 2027 год могут пройти раньше из-за сентябрьских выборов. Как рассказал ЗАКС.Ру глава парламентского бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок 9 июня, слушания по бюджету могут начать в начале августа. Обычно "нулевые" чтения завершали под конец последнего месяца лета. 

– Мы также соберемся в августе. Единственное, в предыдущие года мы сдвигали нулевые чтения ближе к концу августа, то в этом году, наоборот, планируем сдвинуть их к началу августа, чтобы, скажем так, освободить депутатский корпус для активной агитационной работы, которая, выйдет, как раз на конец августа – начало сентября, – рассказал Четырбок.

Единый день голосования запланирован на 20 сентября. Петербуржцы будут выбирать депутатов Государственной думы, Законодательного собрания, а также некоторых муниципальных советов. Местные выборы пройдут в МО "Автово", а в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское" состоятся дополнительные выборы. 

"Нулевые" чтения проекта бюджета обычно занимают две недели. В это время депутаты и органы исполнительной власти собираются в городском парламенте для обсуждения возможного распределения расходов. В рамках "нулевых" чтений свои пожелания по бюджету вносят руководители районных администраций, смольнинских комитетов, а также сами депутаты. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Четырбок Денис Александрович 






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