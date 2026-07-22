За полгода в Петербурге стало на 6,5 тысяч избирателей больше

По состоянию на 1 июля в Петербурге насчитывалось 4 044 453 избирателя, сведения об этом появились на сайте Горизбиркома. Это на 6 488 избирателей больше, чем было в начале 2026 года.

В части районов количество избирателей увеличилось, но в другой части, наоборот, уменьшилось. Сильнее всего подросло число избирателей в Выборгском районе. Там насчитали 384 629 человек, способных участвовать в выборах. Это на 3 657 человек больше, чем было полгода назад.

На 2 997 человек выросло число избирателей в Красногвардейском районе, составив в итоге 288 082 избирателя. На 1 564 избирателя (до 172 868 человек) прибавилось их количество в Пушкинском районе Петербурга.

Наоборот, самое заметное снижение продемонстрировал Фрунзенский район, где за полгода стало на 2 952 избирателя меньше. На 1 486 человек стало их меньше в Центральном районе, еще на 714 человек убавилось их количество в Петроградском районе.

В целом больше всего граждан, способных участвовать в выборах, проживают в Приморском, Невском и Выборгском районах Петербурга. Меньше всего их насчитывается в Кронштадтском, Курортном и Петроградском районах. Аналогичная ситуация наблюдалась и полгода назад.

В разрезе муниципалитетов больше всего избирателей проживают на территории МО № 65. В первой тройке также оказались МО "Город Колпино" и МО "Южно-Приморский". Меньше всего жителей с правом голоса живут в МО "Поселок Серово" — их там насчитывается 74 человека. Столько же их было и в начале года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру