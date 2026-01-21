По состоянию на 1 января 2026 года численность избирателей в Петербурге превысила 4 млн человек, сообщил 21 января председатель Горизбиркома Максим Мейксин. За прошедшие полгода она выросла на 97,9 тысячи человек.

"Всего на территории Санкт-Петербурга активным избирательным правом обладают 4 037 965 человек", — написал Мейксин в своем Telegram-канале.

Отметим, что по состоянию на 1 июля 2025 года в Петербурге насчитывалось 3,94 млн избирателей.

Как и полгода назад, наибольшее количество избирателей в Петербурге проживают в Приморском районе. По состоянию на 1 января их там насчитывалось 483,9 тысячи человек. Второе место досталось Невскому району с 404,1 тысячами избирателей, третье — Выборгскому району, где проживают 380,9 тысячи избирателей. Наименьшим количеством избирателей отметился Кронштадтский район, в котором правом голоса обладают 33,1 тысячи человек.

За прошедшее время ни в одном из районов количество избирателей не уменьшилось. Если же говорить о муниципальных образованиях, то больше всего избирателей проживает в МО № 65, где их количество превышает 131,7 тысячи человек. На втором месте находится МО "Город Колпино" со 112 тысячами, а на третьем — МО "Южно-Приморский" со 104,2 тысячи избирателей. Меньше всего их по-прежнему проживают в МО "Поселок Серово", где их насчитывается только 74 человека.

Численность избирателей в Петербурге растет третий раз подряд. В январе 2025 года Горизбирком сообщал о том, что в городе зарегистрировано 3,87 млн избирателей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру