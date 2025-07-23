С января в Петербурге стало на 72 тысячи избирателей больше

За первые шесть месяцев 2025 года количество избирателей в Петербурге увеличилось на 71,9 тысячи человек, следует из представленных Городской избирательной комиссией данных. По состоянию на 1 июля в Северной столице насчитывалось 3,94 млн избирателей против 3,87 млн в начале января.

Среди районов города лидеры по количеству избирателей остались прежними. Как и полгода назад, первенство здесь принадлежит Приморскому району, где зарегистрировано 464 тысячи человек с правом голоса. На втором месте все так же находится Невский район с 394,9 тысячи, а на третьем — Выборгский район с 368,5 тысячи избирателей. Меньше всего избирателей зарегистрировано в Кронштадтском районе, где их насчитывается 32,6 тысячи человек.

За прошедшее время ни в одном из 18 районов количество избирателей не уменьшилось. Лидером по приросту, опять же, стал Приморский район, где за полгода прибавилось 9,2 тысячи граждан с возможностью участия в выборах. В Невском районе их стало больше на 7,4 тысячи, а в Калининском — на 7,1 тысячи человек.

Среди муниципальных образованием города лидеры также остались на своих местах. Больше всего избирателей проживают в МО "№65", там их зарегистрировано 129,5 тысяч человек. Это на две тысячи больше, чем в начале года. В МО "Город Колпино" насчитали 111 тысяч избирателей (в январе — 108,2 тысячи), в МО "Южно-Приморский" — 102,2 тысячи (в январе — 100,3 тысячи). Кроме них, планку в 100 тысяч избирателей из числа муниципалитетов не преодолел ни один.

Меньше всего избирателей (75 человек) Горизбирком насчитал в МО "Поселок Серово". За прошедшие шесть месяцев их количество увеличилось на три человека.

Отметим, что численность избирателей в Петербурге выросла уже во второй раз подряд. В начале 2025 года Горизбирком сообщал о прибавлении численности граждан с правом голоса на 52 тысячи человек. При этом в июле 2024 года ГИК сообщал о том, что их стало меньше на 802 человека, а в целом за 2023 год число избирателей сократилось на 93,3 тысячи человек.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру