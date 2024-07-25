За полгода в Петербурге стало на 800 избирателей меньше

Петербургская избирательная комиссия опубликовала сведения о количестве избирателей в городе по состоянию на 1 июля 2024 года. За прошедшее с 1 января время их число уменьшилось на 802 человека, подсчитал ЗАКС.Ру. Согласно актуальным данным, к началу месяца голосовать на выборах имели право 3 816 178 петербуржцев.

Численность избирателей сократилась в 11 районах города и, наоборот, увеличилась в семи районах. Наибольший прирост продемонстрировал Приморский район, где за полгода стало на 1 339 избирателей больше. В Василеостровском районе их количество увеличилось на 636 человек, во Фрунзенском — на 594 человека.

В то же время в Кировском районе стало на 1 318 избирателей меньше. В Невском и Центральном районах их число сократилось на 507 и 397 человек соответственно.

Больше всего избирателей проживают в Приморском районе — там их насчитывается 448 тысяч человек. Меньше всего их проживает в Кронштадтском районе, речь идет о 32 тысячах избирателей.

Среди муниципалитетов традиционно лидирует МО № 65, где зарегистрировано 126 490 избирателей. Это на 174 человека меньше, чем их было в начале года.

В тройку лидеров также вошли МО "Город Колпино" и МО "Южно-Приморский", где зарегистрировано 107 515 и 96 562 избирателей соответственно. В первом из них численность избирателей сократилась на 571 человека, а во втором, наоборот, выросла на 879 человек.

В свою очередь, меньше всего избирателей зарегистрировано в расположенных на территории Курортного района МО "Поселок Серово" (74), МО "Поселок Ушково" (208) и МО "Поселок Солнечное" (286). Всего же в районе насчитывается шесть муниципальных округов с численностью избирателей менее одной тысячи человек.

Напомним, за 2023 год количество избирателей в Петербурге уменьшилось на 93,3 тысячи человек.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру