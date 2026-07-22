Ъ: Горизбирком начнет рассматривать жалобы кандидатов на следующей неделе

Петербургская избирательная комиссия приступит к рассмотрению обращений кандидатов о действиях теризбиркомов на следующей неделе, сообщил 22 июля "Коммерсантъ Северо-Запад" со ссылкой на заявление председателя ГИК Максима Мейксина. Ранее ТИК сообщили нескольким кандидатам "Яблока" и "Справедливой России" об обнаруженных недостатках в их документах.

"Мы на следующей неделе будем несколько таких обращений рассматривать прямо на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии и на экраны выведем все документы, скажем так, в публичное поле, покажем их ошибки. [...] На самом деле, я пока не встречал ни одной ситуации, из-за которой были бы вопросы к избирательной системе", — приводит издание слова Мейксина.

Глава Горизбиркома также заявил, что ряд кандидатов используют предстоящую кампанию в Петербурге "для привлечения к себе внимания". По его словам, сам он еще не сталкивался со спорными ситуациями при подготовке к сентябрьским выборам в Законодательное собрание, которые могли бы вызвать вопросы к избирательной системе и работе теризбиркомов.

Ранее часть кандидатов "Яблока" и "Справедливой России" получили извещения от теризбиркомов о неполном комплекте поданных документов. Всего с этим столкнулись 11 из 25 кандидатов-одномандатников "Яблока", сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии. Среди недостающих документов комиссии отмечают справки об отсутствии иностранных счетов, неточности в сведениях о месте работы и несовершеннолетних детях, а также отсутствие заверенных копий подтверждающих бумаг и другие документы. Согласно закону, справки донести кандидаты уже не могут. Из-за этого они рискуют получить отказ в регистрации на выборах.

Единый день голосования назначен на 20 сентября 2026 года. Петербуржцы выберут депутатов Государственной думы, Заксобрания и МО "Автово". В МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль" также назначили дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру