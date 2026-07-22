Петербуржцы смогут проголосовать на другом участке через МФЦ

Председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин и директор ГКУ "МФЦ" Максим Александров подписали 22 июля соглашение о взаимодействии, позволяющее голосовать гражданам на выборах не по месту регистрации, сообщил Бельский в своих социальных сетях.

Жители Петербурга и других регионов смогут подать заявку на участие в программе "Мобильный избиратель" в 64 отделениях городских МФЦ, уточняет "Коммерсантъ Северо-Запад". Заявления будут принимать с 3 августа по 14 сентября. Петербуржцы смогут проголосовать на выборах депутатов Законодательного собрания из другого района города. Кроме того, у иногородних, приехавших в Петербург, появится возможность проголосовать на выборах в Государственную думу.

При этом проголосовать через "Мобильного избирателя" за кандидата по одномандатному округу или на муниципальных выборах нельзя.

"В любом случае мы призываем аккуратно отнестись к этой услуге, исходя из того, что теряется возможность проголосовать за кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам", – сказал Мейксин журналистам.

Со слов главы ГИК, на выборах 2024 года программой "Мобильный избиратель" воспользовались несколько десятков тысяч человек. Сейчас в Петербурге насчитывается более 4 млн избирателей. Механизм "Мобильный избиратель" действует по всей России, он стал заменой открепительным удостоверениям.

"Механизм "Мобильный избиратель" делает участие в выборах максимально доступным и удобным для избирателей. Для такого большого города, как Петербург, это особенно важно", – поделился Мейксин в социальных сетях после подписания соглашения.

В марте глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова говорила о возможности в дальнейшем голосовать при помощи спутниковой связи. Своей первой идеей глава Центризбиркома назвала внедрение системы "Мобильный избиратель".

Алиса Ремнева / Фото: Максим Мейксин