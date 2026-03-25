Памфилова допустила возможность спутникового голосования на выборах

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова 25 марта предположила, что в обозримом будущем избиратели на выборах смогут голосовать при помощи спутниковой связи, передает ТАСС. Своими размышлениями она поделилась на итоговом заседании действующего состава ЦИК, сформированного в 2021 году. По словам Памфиловой, такой формат дистанционного электронного голосования может применяться на территориях без мобильной связи и рассматривается как возможный вариант в будущем.

"Вполне реальная перспектива. Работаем здесь, как бы ни казалось кому-то, что это фантастически и невозможно", - приводит слова Памфиловой ТАСС.

Памфилова уточнила, что ЦИК уже взаимодействует с аэрокосмической компанией "Бюро 1440", которая недавно вывела на орбиту 16 спутников. По ее словам, стороны "присматриваются друг к другу" уже около двух лет и находятся на стадии подготовки соглашения. Она назвала проект спутникового голосования второй из своих "сумасшедших идей" по развитию ДЭГ на выборах и подчеркнула, что речь идет о внедрении технологии в ближайшее время. Первой идеей главы Центризбиркома, по ее словам, стало внедрение системы "Мобильный избиратель", позволившей отказаться от открепительных удостоверений.

Глава ЦИК напомнила, что с 2019 года в России развивается дистанционное электронное голосование, которым воспользовалось около 23 млн человек в 42 регионах. За последние пять лет работы Центризбиркома расширился функционал цифровых инструментов: к 2026 году избирателям, кандидатам, партиям и организаторам выборов доступны порядка 30 цифровых сервисов на "Госуслугах" и сайте ЦИК.

В пятницу президент Владимир Путин назначил пятерых членов Центризбиркома на следующие пять лет, в новый состав вошла и действующий председатель Памфилова. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. Месяц назад Памфилова встретилась с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Во время встречи она заявила, что город оперативно реагирует на запросы Центризбиркома и активно участвует в организации выборов, которые состоятся в сентябре 2026 года.

