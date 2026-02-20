Беглов и Памфилова обсудили в Смольном подготовку к выборам

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу с председателем Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Эллой Памфиловой в Смольном, сообщили в администрации главы Петербурга 20 февраля. Стороны обсудили подготовку к совмещенным избирательным кампаниям 2026 года.

Основной темой встречи стали организационные вопросы проведения федеральных, муниципальных и региональных выборов. В 2026 году петербуржцам предстоит выбирать депутатов Госдумы, а также новый состав Законодательного собрания и ряда муниципальных советов.

По словам Беглова, 2025 год стал подготовительным этапом к большому электоральному циклу. За последние годы взаимодействие органов исполнительной власти и избирательных комиссий в Петербурге существенно усилилось, добавил он и выразил уверенность, что совмещенные кампании пройдут "достойно".

Памфилова, в свою очередь, поблагодарила правительство Петербурга за изменения в сфере организации выборов, подчеркнув, что они стали результатом сотрудничества Центризбиркома и региональных властей. По ее словам, город оперативно реагирует на запросы, связанные с обеспечением работы комиссий.

"Впереди большая совместная работа", - заявил Беглов, подводя итоги встречи.

По данным администрации, в городе зарегистрировано более 4 млн избирателей. В 2026 году в Петербурге планируется создать почти две тысячи постоянных избирательных участков. Дополнительно предполагается открыть около 50 временных участков в больницах, СИЗО, аэропорту Пулково, на Московском и Ладожском вокзалах. Еще порядка 50 участков намерены развернуть на судах в плавании и полярных станциях. При необходимости около 80 участков смогут организовать для голосования избирателей за пределами города. В проекте бюджета Петербурга на 2026 год на содействие избирательным комиссиям заложено более 1 млрд рублей.

Подготовка к Единому дню голосования, который пройдет 20 сентября, стартовала в начале 2026 года. В конце января Горизбирком утвердил план подготовки членов избирательных комиссий к выборам.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный