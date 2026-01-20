Мейксин объявил о старте подготовки к сентябрьским выборам

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своих соцсетях 20 января сообщил, что в городе началась подготовка к Единому дню голосования, который состоится 20 сентября 2026 года, ровно через восемь месяцев.

В конце прошлой недели, 15 января, Горизбирком утвердил план работы комиссии на 2026 год, в котором предусмотрены мероприятия по организации избирательных кампаний в этом году. В ближайшее время, отметил глава избиркома, члены участковых избирательных комиссий приступят к обучению. В тот же день члены ГИК рассмотрели смету расходов комиссии, в том числе на обучение участников избирательного процесса и повышение правовой культуры за счет избирателей – на эти цели направят средства федерального бюджета.

Петербуржцам в сентябре предстоит выбирать депутатов Государственной думы, Законодательного собрания и муниципальных депутатов в нескольких округах. Так, полностью обновится состав совета МО "Автово". Еще в двух муниципальных образованиях есть основания для проведения дополнительных выборов. Это МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру