27 февраля 2026, 16:41

Владислав Тюльпанов не будет подавать заявку на праймериз "Единой России"

Сын бывшего председателя петербургского парламента Вадима Тюльпанова Владислав не собирается подавать документы на праймериз "Единой России". В беседе с ЗАКС.Ру 27 февраля молодой политик заявил, что у него нет планов баллотироваться в 2026 году.  

– Меня удивляет, что на протяжении всего 2025 года и начала 2026 года многие думали, что я собираюсь идти на какие-то выборы. Нет, не собираюсь подаваться. Никто никуда не идет, – заявил Тюльпанов. 

В феврале 2026 года Тюльпанову исполнился 21 год – с этого возраста он может баллотироваться в Законодательное собрание Петербурга. Сейчас он продолжает заниматься общественной деятельностью. Например, оказывает материальную поддержку детским домам и другим социальным учреждениям. 

В прошлом году Тюльпанов пытался наладить отношения с "Единой Россией" и вступить в ряды партии. Некоторое время он числился за отделением ЕР в Чечне, но, по неизвестным причинам, его исключили. Он попытался примкнуть к петербургскому отделению, но его заявление отказались принимать из-за положений устава партии. 

Прием заявок на внутрипартийное голосование "Единой России", с помощью которого единороссы намерены отобрать своих представителей на сентябрьские выборы депутатов Заксобрания и Госдумы, начнется в начале марта. В ЕР заявили, что попробовать свои силы в рамках отборочной кампании смогут все желающие. 

