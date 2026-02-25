Малинкович: Если нас не допустят к выборам — буду сидеть на ступеньках Смольного

Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в свойственной манере обратился к участникам "Экспертного клуба Петербурга" с заявлением о предстоящих выборах в Законодательное собрание и Государственную думу. Он выступил против процедуры сбора подписей в поддержку выдвижения партии и вновь прошелся с критикой по КПРФ. Лично присутствовать на собрании в Доме журналиста Малинкович не смог. Собравшиеся смотрели его видеообращение с экранов телевизора.

– Я вижу только одно препятствие для нашей партии <...> — это подписи. Я хочу сразу предупредить. Если нас не пропустят по подписям — я сяду на ступенях Смольного и буду сидеть. Все лето, – заявил Малинкович.

Согласно действующему законодательству, для регистрации списка кандидатов от партии, не представленной в парламенте, необходимо заручиться поддержкой избирателей. Для этого необходимо собрать 0,5% подписей от общего числа числа избирателей, зарегистрированных на территории единого избирательного округа. Сейчас в городе зарегистрировано свыше 4 млн избирателей. "Коммунистам России" для участия в выборах в ЗакС нужно сдать в Горизбирком более 20,1 тысячи подписей.

Выборы депутатов Законодательного собрания Петербурга пройдут 20 сентября. Также петербуржцы будут выбирать депутатов Государственной думы. Кроме "Коммунистов России", подписи для выдвижения также предстоит собирать партиям "Родина" и "Зеленые".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру