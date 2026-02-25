"Новые люди" выдвинут на выборы представителей делового сообщества

Петербургское отделение партии "Новые люди" собирается выдвинуть на предстоящих выборах в сентябре бизнесменов и представителей предпринимательского сообщества. По словам депутата Заксобрания Дмитрия Панова, который в этом электоральном сезоне отвечает за избирательную кампанию партии, список кандидатов станет известен к маю. С таким заявлением Панов выступил в рамках "Экспертного клуба Петербурга", которое состоялось в Доме журналиста 25 февраля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

– У нас достаточно яркие новые кандидаты, которые будут представлять нас. Это представители делового сообщества. Это крупнейшие компании, не только для Санкт-Петербурга, но и для всей нашей страны. Не буду забегать вперед относительно того, когда мы покажем списки. Они, конечно, будут к маю. Но я честно могу сказать, что часть квот списочников мы пока оставим, потому что мы уверены, что в наши офисы, общественный штаб еще придут те, кто попросит рассмотреть их как потенциального кандидата на выборы, – рассказал Панов.

На вопрос журналистки о том, не является ли привлечение бизнесменов к избирательной кампании лоббизмом, Панов ответил отрицательно. Он заявил, что сегодня среди состоявшихся предпринимателей популярен интерес к политическим процессам. Сам термин "лоббизм" он не считает чем-то плохим.

– Мне кажется, лоббизм, который сочетается с отстаиванием интересов российской экономики, продвижением интересов компании, увеличением их значимости, соответственно, увеличением коллективов, заработной платы, большего отчисления налогов… Если это про цивилизованный лоббизм — я считаю, это не плохо, – ответил Панов.

Говоря об отраслях предпринимательства, в которых "Новые люди" намерены набрать кандидатов, Панов выделил внешнеэкономическую деятельность, обратный инжиниринг и производственные компании.

Выборы депутатов Законодательного собрания и Государственной думы пройдут в Петербурге 20 сентября 2026 года. "Новые люди" стали первой парламентской партией, которая открыла свои избирательный штаб в Северной столице. Репортаж с открытия читайте на ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру