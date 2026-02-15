ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 15 февраля 2026, 0:49

"Новые люди" намерены баллотироваться в Заксобрание Ленобласти

Партия "Новые люди" выдвинет своих кандидатов на выборах депутатов Ленинградской области, которые пройдут в сентябре 2026 года. О своих намерениях партия заявила 14 февраля. Партийцы принесли к зданию регионального парламента валентинку с признанием в любви к Ленобласти. 

"В День всех влюблённых мы заявляем об участии в выборах депутатов Законодательного собрания Ленобласти", – сообщили в соцсетях регионального отделения партии. 

Также "Новые люди" пригласили ленинградцев присоединиться к партии и, вероятно, стать их представителями на грядущих выборах. 

В сентябре 2026 года в Ленобласти пройдут выборы депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Ленинградской области. В парламенте Ленобласти представителей "Новых людей" нет, как и в Госдуме. Единственным депутатом нижней палаты парламента от Ленобласти числится Ксения Горячева, которая в 2021 году избралась от Петербурга. 

Константин Леньков


