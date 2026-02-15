"Новые люди" намерены баллотироваться в Заксобрание Ленобласти

Партия "Новые люди" выдвинет своих кандидатов на выборах депутатов Ленинградской области, которые пройдут в сентябре 2026 года. О своих намерениях партия заявила 14 февраля. Партийцы принесли к зданию регионального парламента валентинку с признанием в любви к Ленобласти.

"В День всех влюблённых мы заявляем об участии в выборах депутатов Законодательного собрания Ленобласти", – сообщили в соцсетях регионального отделения партии.

Также "Новые люди" пригласили ленинградцев присоединиться к партии и, вероятно, стать их представителями на грядущих выборах.

В сентябре 2026 года в Ленобласти пройдут выборы депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Ленинградской области. В парламенте Ленобласти представителей "Новых людей" нет, как и в Госдуме. Единственным депутатом нижней палаты парламента от Ленобласти числится Ксения Горячева, которая в 2021 году избралась от Петербурга.

Константин Леньков