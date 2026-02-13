Ведомости: Макаров может выдвинуться на выборы в Госдуму от Ленобласти

Бывший спикер петербургского Заксобрания, депутат Государственной думы Вячеслав Макаров рассматривает возможность переизбраться на новый срок в 2026 году от Ленобласти, сообщают "Ведомости" со ссылкой на собственные источники в администрации президента. Сегодня Макаров представляет в нижней палате парламента Петербург. Окончательное решение по региону выдвижения пока не принято, отмечают журналисты, и рассматриваются разные варианты, включая повторное выдвижение от Петербурга.

Судя по соцсетям политика, в последнее время Макаров редко появляется в Петербурге. Тем не менее, депутат посещает Военно-космическую академию им. А.Ф. Можайского, в которой он много лет работал на руководящей должности. В то же время Макаров бывает в Ленобласти. Например, в январе этого года он принимал участие в торжественных мероприятиях вместе с губернатором Александром Дрозденко в Тихвине. Кроме того, Макаров периодически встречается с депутатами Заксобрания Ленобласти.

Вячеслав Макаров 10 лет возглавлял ЗакС Петербурга с 2011 по 2021 год. В 2021 году Макаров одновременно баллотировался и в Заксобрание Петербурга, и в Госдуму, правда, за несколько месяцев до выборов снял свою кандидатуру с городских праймериз.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру