Торг окончен - Макаров уходит в Госдуму

Вячеславу Макарову осталось всего четыре месяца на посту спикера Законодательного собрания Петербурга. Затем, очевидно, городским парламентом начнет руководить другой человек, а главный петербургский единоросс отправится в Государственную думу реализовывать "мегапроекты".

В пятницу, 14 мая, последний день подачи заявок на участие в праймериз "Единой России" Макаров снялся с заксовского предварительного голосования. Об этом стало известно из городских СМИ и Telegram-каналов. Позже информацию ЗАКС.Ру подтвердили в федеральной пресс-службе партии власти.

Вечером на сайте петербургского отделения "Единой России" появился скромный комментарий самого Макарова:

"Сегодня руководство Партии "Единая Россия" приняло решение о том, что я возглавлю список на выборах в Государственную Думу от Санкт-Петербурга. Поэтому сегодня я снял свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу №3 с предварительного голосования "Единой России" по выборам в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга".

Известно, что Петербург в это время посещал секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, который курирует выборы в регионе. Менее месяца назад, 27 апреля, Турчак сопровождал Макарова, когда тот подавал документы на участие в праймериз единороссов в Госдуму. О том, что спикер городского парламента не горит желанием идти на почетное повышение в городской парламент догадывался практически весь город.

Да и сам он этого не скрывал. Сначала, когда только разгорались слухи о его возможном уходе, заявлял, что в городе у него еще остались незавершенные дела и идти он намерен только в ЗакС. Затем в дело вступил губернатор Александр Беглов. Он заявил в эфире телеканала "78", что городу в Госдуме нужен свой политический "тяжеловес" для реализации мегапроектов и таким человеком мог бы стать Макаров. Председатель ЗакСа на это заявил, что как офицер готов выполнить любой приказ своей партии.

Когда в Петербурге посчитали, что приказ с выдвижением в Думу уже выполнен и заранее попрощались со спикером, Макаров устроил демарш. 4 мая он неожиданно заявился и на праймериз в Заксобрание, попросив президиум регионального совета партии позволить ему возглавить общегородскую часть списка партии на выборах в ЗакС. Церемония подачи документов резко контрастировала с той, что была неделю назад. Турчака рядом со спикером уже не было, зато его встречали довольные петербургские однопартицы, радовавшиеся, что их командир решил остаться в Мариинском дворце. Кадры этой сцены распространяли пресс-службы "Единой России" и Заксобрания. Вечером они синхронно разослали в СМИ реплики 24 депутатов, поддержавших решение спикера остаться в городском парламенте. Правда, вскоре некоторые из "опрошенных" парламентариев удивились появлению своих комментариев в СМИ и заявили, что таких заявлений не делали.

Снятие с праймериз прошло под девизом, который Макаров любит повторять, когда рассуждает о депутатской работе: "Нешумно, не для афиши". Никаких громких заявлений о будущих мегапроектах и работе на федеральном уровне. В сообщении на сайте петербургских единороссов в первую очередь написали, что решение было принято руководством партии, а на фото - грустные глаза спикера.

Макаров за 10 лет управления городским Заксобранием стал политиком влиятельным. В последние годы он оставался абсолютным лидером в партийной организации, имел подконтрольные лично себе муниципалитеты, мог похвастаться лояльностью парламента, причем не только единороссов, но и ряда оппозиционеров, сохранял хорошие связи с силовиками и отдельными городскими чиновниками.

После ухода в Госдуму Макаров, наверняка, попытается сохранить свои властные рычаги, однако сделать ему это будет непросто, считает доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

- Если посмотреть на реальность, как правило, когда политик уходит, номинально он остается статусным, значимым и его все помнят, но в реальности уже мало что может сделать, - отметил политический психолог в разговоре с ЗАКС.Ру.

Конфисахор также ожидает, что с уходом Макарова сильно обновится состав ЗакСа, а депутаты, занимавшие в шестом созыве ключевые посты, в сентябре могут их лишиться.

Политолог, директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников предполагает, что маневр с выдвижением на праймериз в ЗакС был необходим Макарову как элемент торга, цель которого - убедиться, что на думские выборы он пойдет под проходным первым номером общегородского списка.

- Если бы Вячеслав Серафимович не получил 100% гарантий, что он исключительно единственный первое место занимает в региональной части списка "Единой России" по Петербургу, у него были бы не гарантированные, они были бы сомнительные. Тут нужно было бы еще серьезно смотреть: получится или не получится. Вокруг этого и был торг. И его выдвижение в ЗакС Петербурга было элементом этого торга, ему были нужны гарантии. Видимо, он эти гарантии получил. Видимо, на 100% подтверждено, что он возглавит региональную часть списка на выборах в Госдуму от Петербурга. Если так, то да, его политические амбиции на будущее гарантированы и обеспечены, - полагает Солонников.

Политолог Юрий Светов также считает, что Макаров вел торги и пытался получить необходимые для себя гарантии. Покидать свой пост спикер не желал, предположил политолог, но раз он партийный человек, то должен "взять под козырек" решение партии. По мнению Светова, без Макарова состав парламента может значительно поменяться. Сам политолог надеется на появление представителей малого бизнеса, инновационной области, науки и других развивающихся сфер. Так Законодательное собрание будет регулировать работу тех областей, в которых разбирается, а не состоять из хороших военных, уверен политолог.

- Я думаю, что это будет совсем другое Законодательное собрание города. Если мы построим профиль, какое у нас население в Петербурге: по возрасту, по сфере деятельности, по интересам - и профиль Законодательного собрания - они у нас не совпадут. У нас 3 млн 700 тысяч избирателей, у нас же нет из них 20% полковников. А в Законодательном собрании 10 или 11 человек - военные. Это все замечательные люди, хорошие, но они в Законодательном собрании ориентировались не столько на отстаивание интересов тех, кто их избрал, сколько на команду вышестоящего начальника, как они привыкли, каковым они считали Вячеслава Серафимовича, - сказал Светов.

Он предположил, что Макаров желает оставить "наследника" и сохранить влияние на ЗакС. Тут правда гарантий уже никто дать не может, считает политолог:

- Очевидно, что Вячеславу Серафимовичу хочется оставить человека-наследника в Законодательном собрании, который будет с ним взаимодействовать в какой-то мере, выполнять его задуманное. Но в политике такое мало реально. Мы можем вспомнить отношения Макарова и его предшественника Тюльпанова. Они были одними до выборов, потом выборы прошли… Тюльпанов тоже хотел остаться руководителем Законодательного собрания, но не остался. Когда он ушел в Совет Федерации, то отношения между ними отнюдь не были благостными. Так и здесь. Можно думать о том, что он, допустим, планирует, что [депутат ЗакСа от "Единой России" Денис] Четырбок будет председателем Законодательного собрания и ориентироваться будет на него. Если такое случится, то Четырбок будет ориентироваться на собственные взгляды, интересы и на линию своей партии.

Социолог, генеральный директор Центра социальных проектов "Белый Дом" Инга Бурикова отметила, что для Петербурга характерна длительная расстановка сил: какие политические лидеры, по каким округам и куда планируют баллотироваться. В этом вопросе до последнего момента "можно ожидать сюрпризы", считает социолог. Для Макарова же обе ситуации: и сохранение места в ЗакСе, и переход в Госдуму - хорошие, уверена Бурикова. По ее словам, у спикера городского парламента есть более старшие политические коллеги, которые хотели бы видеть его в Государственной Думе - он к ним прислушивается и принял соответствующее решение. С переездом в Москву Макаров все же сможет сохранить свое влияние в Петербурге, считает Бурикова.

- Традиционно в Санкт-Петербурге, как и во многих регионах, сильные политические лидеры уходят на некое повышение в Москву, покидают свои устоявшиеся места в регионах и начинают работать с федеральным центром. Как показывает практика, они всегда сохраняют свое влияние, если не в том же объеме, то практически в схожем объеме в своих коренных регионах. Поэтому, я думаю, что команда, к которой принадлежит Вячеслав Макаров, и сам Макаров свое влияние в городе оставят. Хотя, конечно, без тех руководящих позиций, которые у него есть сейчас, это будет несколько сложнее. Но, тем не менее, его авторитет, его возможности, позволят ему влиять на городскую политику даже находясь в Москве. Тем более, он будет представлять Петербург в Государственной Думе, если туда пройдет. Так что здесь я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы он резко сократил свое влияние в Санкт-Петербурге, - заявила гендиректор ЦСП "Белый Дом".

Сергей Еремеев, София Саттарова

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