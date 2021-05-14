18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18:29

Конфисахор: Состав ЗакСа достаточно сильно поменяется

фото ЗакС политика Конфисахор: Состав ЗакСа достаточно сильно поменяется

Депутаты из числа "близкого круга" спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова скорее всего не смогут сохранить за собой те посты в городском парламенте, которые занимают сейчас, считает доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор. 

- Я думаю, что состав ЗакСа достаточно сильно поменяется, -  заявил политолог в разговоре с ЗАКС.Ру. - Будет сильно отформатированный состав в смысле исполняемых депутатами функций. 

Макаров после ухода в Госдуму, наверняка, попытается сохранить в Петербурге свои властные рычаги, однако сделать ему это будет непросто, считает Конфисахор.

- Если посмотреть на реальность, как правило, когда политик уходит, номинально он остается статусным, значимым и его все помнят, но в реальности уже мало что может сделать, - отметил политический психолог.

Напомним, в последний день подачи заявок Макаров отозвал свою кандидатуру на участие в праймериз "Единой России" в ЗакС и остался только среди кандидатов на выдвижение в Госдуму. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:10 Макаров возглавит петербургский список ЕдРа на выборах в Госдуму

18:58 Греция разрешила въезжать в страну неограниченному количеству россиян

18:56 РФ включила США и Чехию в список "недружественных стран"

18:40 Глава Курортного района Забайкин заработал за год 2,9 млн рублей

18:36 Петербургский "Петроэлектросбыт" решил отменить комиссию за капремонт

18:29 Конфисахор: Состав ЗакСа достаточно сильно поменяется

18:28 Матвиенко считает правильным указывать на упаковке продуктов цену производителя

17:59 Роскомнадзору удалось убедить Twitter в приоритетном порядке удалять "запрещённый" контент

17:57 Переболевшие коронавирусом петербуржцы сдали более 1000 литров "антиковидной" плазмы

17:48 Муниципал: МО №72 продает муниципальный автомобиль, доставшийся от прошлого совета

17:33 Смольный выселил портивший нервы жителям Рубинштейна бар "Проходимец"

17:30 Макаров не будет участвовать в выборах в ЗакС

17:19 Муниципал: МО "Юнтолово" ищет автомобиль за 1,7 млн рублей

17:19 В Петербурге прошла акция против некачественного питания в школах

16:59 В НАО произошёл прорыв нефтепровода: загрязнение добралось до реки в Коми

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru