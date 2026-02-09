Думские фракции определятся с кандидатами в ЦИК до 20 февраля

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 9 февраля провел совещание с руководителями фракций Госдумы. На нем депутаты обсудили процедуру назначения членов Центральной избирательной комиссии.

По решению совета Государственной думы в срок до 20 февраля все политические фракции Госдумы предложат по кандидатуре для назначения на должности членов Центризбиркома, сообщается на сайте парламента. Заседание по назначению представителей ЦИК состоится 10 марта, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Согласно законодательству, Центризбирком состоит из 15 членов. По пять человек назначают президент, Совет Федерации и Государственная дума. Полномочия действующего состава Центризбиркома истекают в конце марта.

Совфед также принимает предложения по выдвижению кандидатов от региональных законодательных органов. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что Законодательное собрание Петербурга направит в Совет Федерации предложение о назначении Николая Булаева в новый созыв Центризбиркома.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру