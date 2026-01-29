ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Горизбирком определился с планом подготовки членов комиссий к выборам

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 29 января утвердила план мероприятий по обучению участников электоральных процессов в 2026 году. Среди них тематические занятия, организованные Центральной избирательной комиссией. На городском уровне комиссия решила сделать акцент на обучении председателей территориальных избирательных комиссий, назначенных на должность впервые, а также для их заместителей и секретарей ТИК. Ряд программ рассчитан для членов УИК. Они будут посвящены проведению многодневного голосования и сохранности бюллетеней. 

– Человеческий фактор, профессионализм избирательных комиссий, на самом деле, очень важен. Конечно, это обучение нужно продолжить сейчас, в канун большой выборной кампании 2026 года с учетом того, что у нас с вами и федеральная кампания по выборам депутатов Государственной думы Российской Федерации и депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. И три у нас уже, если не будет больше, муниципальных кампаний, – отметил глава Горизбиркома Максим Мейксин.

Еще серию семинаров проведут для представителей политических партий и сотрудников средств массовой информации. Кроме того, ГИК поддержал план программ по повышению правовой культуры избирателей. Комиссия намерена развивать инициативы, подготовленные Молодежной избирательной комиссии, взаимодействовать с библиотеками и органами исполнительных органов власти. О деталях программы на заседании рассказал член комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. 

Неделей ранее глава Горизбиркома Максим Мейксин сообщил о старте активной подготовке к Единому дню голосования. 15 января ГИК утвердил план работы комиссии на 2026 год. Выборы запланированы на 20 сентября. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


