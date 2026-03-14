Депутат Сергеева собралась на выборы в ЗакС по одномандатному округу

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Вера Сергеева сообщила ЗАКС.Ру, что намерена подать заявку на праймериз. Она вновь собирается баллотироваться в городской парламент, но по одномандатному округу. Какому именно - не уточнила.

— [Буду выдвигаться] по округу. Какому — узнаете, когда буду регистрироваться. Партия доверила, — рассказала Сергеева.

Подать документы на внутрипартийное голосование она намерена в 20-х числах марта.

Сергеева избиралась в городской парламент в 2016 и 2021 годах. Оба раза она проходила в Заксобрание по общегородскому списку "Единой России". Выдвигаться по одномандатному округу, в случае победы на праймериз, она будет впервые. До избрания в ЗакС она более 15 лет была депутатом МО "Пискаревка". С 2005 года возглавляла муниципальное образование. В 2019 году главой округа стала ее дочь Оксана Умнова. Пока среди действующих депутатов заявки на праймериз "Единой России" подали Александр Ходосок и Юрий Гладунов.

