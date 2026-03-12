Единоросс Гладунов будет участвовать в праймериз в Петроградском районе

Депутат петербургского Законодательного собрания Юрий Гладунов будет участвовать в предварительном голосовании "Единой России" по одномандатному избирательному округу № 3, сообщается 12 марта на официальном сайте партии. Третий избирательный округ включает в себя Петроградский район. Сейчас этот округ в Заксобрании представляет член партии "Единая Россия" Марина Макарова, дочь бывшего спикера ЗакСа.

В обращении, опубликованном на сайте партии, Гладунов заявил, что на седьмой созыв депутатов ЗакСа выпали тяжелые события — ковид и специальная военная операция. Депутат подчеркнул, что именно единороссы не раз бывали в непосредственной близости к зоне СВО и на новых территориях.

"Надеюсь, что избиратели оценят мою работу", - отметил Гладунов.

Также к праймериз присоединится научный руководитель Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов.

Десять лет Гладунов руководил администрацией МО "Зеленогорск". В период с 2011 по 2016 год возглавлял Петроградский район. С 2016 года и по нынешний день является депутатом петербургского Заксобрания.

Накануне партия "Единая Россия" начала регистрацию кандидатов для участия в праймериз. Прием заявок продлится до 30 апреля. Проголосовать за кандидата можно будет через Госуслуги с 25 по 31 мая. Заявку на праймериз уже направили депутат Заксобрания Александр Ходосок и командир Ленинградского Гвардейского полка Михаил Коган. О намерениях участвовать в предварительном голосовании "Единой России" также заявлял депутат Госдумы Виталий Милонов.

Дарья Нехорошева / Фото: Единая Россия