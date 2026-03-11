Командир Ленинградского полка Коган пошел на праймериз "Единой России"

Одним из первых желающих участвовать в праймериз "Единой России" в Петербурге стал командир Гвардейского Ленинградского полка Михаил Коган, сообщили 11 марта в партии. Кроме него, в этот же день подал документы депутат Законодательного собрания Александр Ходосок.

Коган намерен участвовать в отборе партийных претендентов на выборы в Государственную думу от Петербурга. Ленинградский полк он возглавляет с 2023 года. Формирование укомплектовано мобилизованными петербуржцами и жителями Северо-Запада России. Военнослужащий был дважды награжден орденом Мужества, также его удостоили медали "За отвагу".

"["Единая Россия"] поддерживает Вооруженные силы на всем протяжении специальной военной операции, помогает военнослужащим как на фронте, так и в гражданской жизни. И я готов вместе с партией оказывать помощь в нашей общей Победе", — объяснил Коган свое решение поучаствовать в праймериз.

В свою очередь, Ходосок подал документы для участия в праймериз на выборы в ЗакС по 10-му избирательному округу. Он заявил, что в текущем созыве успел "очень много" сделать, в том числе при реализации вопросов, связанных с формированием комфортной городской среды. В ЗакСе он возглавляет постоянную комиссию по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды.

Принимать заявки на праймериз единороссы начали минувшим утром. Регистрация участников продлится до 30 апреля, электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Проголосовать за кандидатов смогут все желающие, однако при этом будет учитываться их избирательный округ.

Ранее днем стало известно о намерении депутата Госдумы от Петербурга Виталия Милонова участвовать в предварительном голосовании "ЕР". Политик хочет вновь баллотироваться в федеральный парламент по избирательному округу № 218, который охватывает Московский и Пушкинский районы, а также часть Адмиралтейского района Петербурга.

Андрей Казарлыга / Фото: "Единая Россия"