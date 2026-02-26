Проголосовать на праймериз "Единой России" в Петербурге смогут все желающие

Каждый зарегистрированный в Петербурге избиратель сможет отдать свой голос на внутрипартийном голосовании "Единой России". Система праймериз будет доступна горожанам с учетом избирательного округа, в котором они проживают, рассказал заместитель руководителя регионального исполкома партии Сергей Григорьев на площадке "Экспертный клуб Петербурга" 25 февраля.

– Да, в рамках своего избирательного округа, где вы проживаете, с привязкой к участковой избирательной комиссии. Я думаю, никаких проблем не будет. <...> Каждый сможет в праймериз поучаствовать и проголосовать, сейчас в ближайшее время мы ждем указания от центрального исполнительного комитета "Единой России", – рассказал Григорьев.

Сейчас, по его словам, о желании выдвинуть свою кандидатуру на праймериз ЕР заявили более 200 человек. Избирательный штаб собираются открыть в первых числах марта – после этого партия начнет принимать заявки. С помощью внутрипартийного голосования единороссы собираются определить, кто будет представлять их на сентябрьских выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания. Само голосование, вероятно, пройдет в конце мая – такие сроки обозначил осенью 2025 года член генерального совета партии Сергей Перминов.

Отметим, в 2024 году, во время муниципальных выборов, праймериз по отбору кандидатов были недоступны для большинства петербуржцев. Победителей определяли 600 выборщиков, одобренных партией.

Григорьев отметил, что в 2026 году партия также усовершенствовала саму площадку праймериз. В прошлые годы ресурсы ЕР во время предварительного голосования подвергались хакерским атаками из-за рубежа, что приводило к нестабильной работе системы.

Выборы в Петербурге пройдут 20 сентября. Кроме депутатов Госдумы и Заксобрания в Северной столице пройдут выборы депутатом МО "Автово", а также дополнительные выборы в двух муниципальных образованиях.

Константин Леньков