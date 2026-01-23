Праймериз "Единой России" в Петербурге начнется в марте

Петербургское отделение "Единой России" начнет принимать документы от кандидатов на внутрипартийное голосование в марте, заявил председатель Заксобрания, глава регионального отделения партии Александр Бельский в интервью ТАСС. Имена кандидатов на праймериз станут известны в апреле.

"Праймериз у нас стартует в марте: мы начнем принимать документы. Кандидаты, которые пойдут на праймериз, будут понятны в апреле. Голосование по праймериз будет в мае. Это будет открытая информация, "Единая Россия" об этом обязательно расскажет", – сообщил Бельский агентству.

Также спикер парламента уточнил, что на праймериз "абсолютно точно" заявятся участники специальной военной операции.

Ранее член генсовета партии Сергей Перминов рассказывал, что праймериз пройдут с 25 по 31 мая, при этом выдвижение кандидатов, по его словам, собираются начать в конце февраля-начале марта.

"Единая Россия" – единственная партия в стране, которая проводит предварительное голосование среди кандидатов для их дальнейшего выдвижения. С помощью внутрипартийного голосования в ЕР определяют кандидатов для избрания депутатов муниципальных образований, региональных парламентов и Государственной думы. При этом не всегда праймериз проходят открыто. Например, на выборах 2024 года не все могли ознакомиться с претендентами в кандидаты на петербургских выборах.

В 2026 году в Петербурге пройдут выборы в Госдуму и Заксобрание. Также местных депутатов будут выбирать в МО "Автово".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру