В Петербурге результаты праймериз ЕР определят 600 тысяч выборщиков

Правом голоса на внутрипартийном голосовании "Единой России" в Петербурге будут обладать 600 тысяч человек, пишет издание "Фонтанка" 11 июня. Выборщики определят победителей праймериз, которые будут представлять единороссов на муниципальных выборах в сентябре 2024 года.
Регистрация выборщиков проходила через районные оргкомитеты. Приглашение принять участие в предварительном голосовании активно распространяли среди работников бюджетных учреждений, отмечает "Фонтанка". В партии сообщили журналистам, что участвовать в праймериз никого не принуждали.
Голосование пройдет с 10 по 16 июня. Всего попробовать свои силы в качестве муниципальных депутатов от ЕР решились 8,3 тысячи человек. Из них планируется отобрать 1,5 тысячи кандидатов, которых партия выдвинет на выборы. ЗАКС.Ру уже рассказывал об особенностях внутрипартийного голосования единороссов.