В Петербурге результаты праймериз ЕР определят 600 тысяч выборщиков

Правом голоса на внутрипартийном голосовании "Единой России" в Петербурге будут обладать 600 тысяч человек, пишет издание "Фонтанка" 11 июня. Выборщики определят победителей праймериз, которые будут представлять единороссов на муниципальных выборах в сентябре 2024 года.

Регистрация выборщиков проходила через районные оргкомитеты. Приглашение принять участие в предварительном голосовании активно распространяли среди работников бюджетных учреждений, отмечает "Фонтанка". В партии сообщили журналистам, что участвовать в праймериз никого не принуждали.

Голосование пройдет с 10 по 16 июня. Всего попробовать свои силы в качестве муниципальных депутатов от ЕР решились 8,3 тысячи человек. Из них планируется отобрать 1,5 тысячи кандидатов, которых партия выдвинет на выборы. ЗАКС.Ру уже рассказывал об особенностях внутрипартийного голосования единороссов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру