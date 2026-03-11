Единороссы думают о привлечении маркетплейсов к избирательной кампании

Представители "Единой России" планируют рассказывать гражданам о своих проектах и повышать избирательную активность через маркетплейсы, сообщили 11 марта "Ведомости" со ссылкой на собственные источники. Авторы проекта предполагают, что россияне смогут добавить в корзину все, что они хотят видеть в стране - школы, транспорт, инфраструктуру. Такие "товары" появятся в одной ленте с привычным ассортиментом. Пользователям предложат розыгрыши и промокоды, после чего они смогут ознакомиться с "Народной программой" единороссов или узнать больше о выборах в Госдуму 2026 года.

"Грубо говоря, идея такая: собери свое будущее на маркетплейсе. "Товары" будут олицетворять и ценностные понятия – например, крепкая семья и т. д", - объяснил источник "Ведомостей".

Концепция ведения предвыборной кампании на маркетплейсах пока обдумывается, добавили источники. Представители Wildberries сказали, что единороссы не связывались с ними для обсуждения нового проекта.

По данным издания "Газета.ру", в 2025 году более трети опрошенных россиян делают покупки на маркетплейсах несколько раз в месяц. В свою очередь, 14% участников оформляют заказы почти ежедневно.

Примечательно, что Минцифры включил маркетплейсы в печень сайтов и сервисов, которые не будут блокировать во время ограничений сети.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру