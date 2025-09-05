Минцифры формирует список сервисов, которые будут работать при ограничении интернета

Российские операторы вместе с Минцифры занимается разработкой перечня сервисов и сайтов, которые ну будут подвергаться блокировкам в периоды ограничений сети в целях безопасности, рассказали в министерстве 5 сентября. Поставщики связи уже в пилотном режиме обеспечивают доступ к этим площадкам. Среди них – наиболее популярные интернет-ресурсы страны.

Перечень одобренных сайтов будет формироваться на основе рейтинга востребованности среди пользователей. В их число войдут социальные сети, маркетплейсы, такси, службы доставки, а также личные кабинеты операторов связи, Госуслуги, ДЭГ и сайт Кремля. В министерстве добавили, что список будет оперативно пополняться.

"Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета", - заявили в ведомстве.

По данным журналистов РБК, которые уже ознакомились со списком сервисов, во время ограничений сети будут доступны все государственные сайта, сервисы "Яндекса", "ВКонтакте", "Одноклассники", приложения банков, Rutube, "Кинопоиск, карты 2GIS и приложения некоторых гипермаркетов.

В последнее время в ряде регионов России все чаще стали предупреждать о временных ограничениях в работе мобильной связи. В Ленинградской области о подобных ограничениях власти сообщают на фоне введения режима воздушной опасности.

Константин Леньков