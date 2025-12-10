В России назначили первый штраф за поиск экстремистских материалов

Житель Свердловской области Сергей Глухих стал первым россиянином, которого привлекли по статье о поиске заведомо экстремистских материалов (ст. 13.53 КоАП РФ). Мировая судья в Каменске-Уральском 10 декабря признала его виновным и оштрафовала на три тысячи рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно протоколу, в сентябре 20-летний медбрат "получил доступ к экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов". Поиск происходил во время поездки в автобусе.

Постановление судьи будет обжаловано, сообщил "Интерфаксу" представитель молодого человека Сергей Барсуков. Он уточнил, что Глухих искал значки и шевроны подразделения, признанного в России экстремистским. При этом вину гражданин не признал, мотивировав это отсутствием умысла на поиск противозаконных материалов.

По сообщению "Интерфакса", вызванный в качестве свидетеля сотрудник ФСБ заявил на заседании, что Глухих якобы уже привлекал к себе внимание спецслужбы. Другой свидетель, сотрудница МВД, рассказала, что молодой человек будто бы сам продемонстрировал ее коллегам свою осведомленность о запрещенной в России символике. Адвокат Барсуков допустил, что Глухих мог дать эти показания под давлением.

Запрет на поиск заведомо экстремистских материалов в интернете ввели в России с сентября 2025 года. Президент Владимир Путин подписал закон в конце июля. Наказание за подобное правонарушение предусматривает штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру