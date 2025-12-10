Путин наградил митрополита Варсонофия орденом Александра Невского

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий удостоен ордена Александра Невского, информация об этом содержится в указе президента Владимира Путина о награждении отличившихся россиян. Документ опубликован 10 декабря на сайте Кремля.

"За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Судакова Анатолия Владимировича (митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия)", — говорится в президентском указе.

В июне Варсонофий отметил свой 70-летний юбилей. Свой нынешний пост он занимает с 2014 года, до этого в разные годы он возглавлял Саранскую и Ардатовскую епархии, а также Мордовскую митрополию. В 2009-2013 годах он руководил наградной комиссией при патриархе Московском и всея Руси. Митрополит обладает рядом церковных и светских наград. В числе последних у него имеются орден Дружбы, орден Почета и знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом", который ему в 2020 году вручил губернатор Александр Беглов.

В ноябре Путин наградил главу петербургского комитета по природопользованию Кирилла Соловейчика орденом Дружбы. Таким образом были отмечены трудовые успехи и многолетняя служба чиновника.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного