Путин наградил главу комитета по природопользованию Соловейчика орденом Дружбы

Президент Владимир Путин 17 ноября подписал указ о награждении председателя комитета по природопользованию Петербурга Кирилла Соловейчика орденом Дружбы, обратил внимание ЗАКС.Ру. В документе указано, что глава комитета удостоился награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную службу. Указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Соловейчик работает в Смольном с 2020 года. Сперва он возглавлял комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Осенью 2024 года его назначили на пост временно исполняющего обязанности председателя комитета по природопользованию. В декабре того же года губернатор Александр Беглов утвердил его на посту руководителя ведомства. В прошлом Соловейчик возглавлял коммерческие структуры.

В июле 2025 года ордена Дружбы удостоился председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру