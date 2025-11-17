Беглов в октябре стал самым медийным главой региона в СЗФО

Губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам октября занял первое место в медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа, представленном 17 ноября "Медиалогией". Второе место досталось его коллеге из Ленинградской области Александру Дрозденко, который месяцем ранее возглавил список. Третье место у губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

При составлении рейтинга учитываются публикации о главах региона в СМИ, а также влиятельность источника информации, тональность сообщения и иные параметры. Возглавить список Беглову помогли публикации о том, что он представил проект бюджета на 2026-2028 годы в Законодательном собрании, возглавил штаб по ликвидации провала грунта на улице Харченко, дал старт работе двух проходческих щитов на строящейся Красносельско-Калининской линии, поучаствовал в субботнике и вместе с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным принял участие в церемонии начала строительства Центра белорусской техники.

В общероссийском медиарейтинге губернаторов Беглову досталось пятое место. Таким образом, за месяц он поднялся в списке сразу на пять позиций.

Ранее первое место в медиарейтинге глав региональных парламентов получил по результатам октября спикер Заксобрания Александр Бельский. В сентябре он занимал четвертую позицию в списке.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру