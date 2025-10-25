ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 25 октября 2025, 12:10

Беглов посадил ель в парке 300-летия Санкт-Петербурга

фото ЗакС политика Беглов посадил ель в парке 300-летия Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов 25 октября вместе с представителями "Движения первых" и "Юнармии" посадил в парке 300-летия Санкт-Петербурга молодую ель. Так глава города дал старт акции "Добрый субботник" в рамках общегородского дня благоустройства, заявили в пресс-службе Смольного. 

"Многие петербуржцы вышли сегодня на Добрый субботник. Это очень важно - убрать к зиме город, почистить листву, тротуары, прибрать деревья. Спасибо всем, кто поддерживает нашу ленинградскую-петербургскую традицию и участвует в уборке родного города", – цитирует слова Беглова пресс-служба Смольного. 

Также в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоялось награждение победителей конкурса детского рисунка "Мы – за чистоту", приуроченного к субботнику. Свое творчество представили 1,3 тысячи человек. Там же, в парке, представили пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных. 

Коллеги Беглова из правительства города, вице-губернаторы также сегодня вышли на субботник. Алексей Корабельников вышел на уборку в Таврическом саду. Кирилл Поляков – в Ново-Манежном сквере. Облагораживать город на улицы вышли депутаты Законодательного собрания: Павел Иткин, Валерий Гарнец, Алексей Макаров, Александр Ходосок и другие.

Константин Леньков / Фото: Смольный


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама