Беглов посадил ель в парке 300-летия Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов 25 октября вместе с представителями "Движения первых" и "Юнармии" посадил в парке 300-летия Санкт-Петербурга молодую ель. Так глава города дал старт акции "Добрый субботник" в рамках общегородского дня благоустройства, заявили в пресс-службе Смольного.

"Многие петербуржцы вышли сегодня на Добрый субботник. Это очень важно - убрать к зиме город, почистить листву, тротуары, прибрать деревья. Спасибо всем, кто поддерживает нашу ленинградскую-петербургскую традицию и участвует в уборке родного города", – цитирует слова Беглова пресс-служба Смольного.

Также в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоялось награждение победителей конкурса детского рисунка "Мы – за чистоту", приуроченного к субботнику. Свое творчество представили 1,3 тысячи человек. Там же, в парке, представили пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных.

Коллеги Беглова из правительства города, вице-губернаторы также сегодня вышли на субботник. Алексей Корабельников вышел на уборку в Таврическом саду. Кирилл Поляков – в Ново-Манежном сквере. Облагораживать город на улицы вышли депутаты Законодательного собрания: Павел Иткин, Валерий Гарнец, Алексей Макаров, Александр Ходосок и другие.

Константин Леньков / Фото: Смольный