Беглов вручил Варсонофию орден Александра Невского

Губернатор Александр Беглов вручил митрополиту Петербургскому и Ладожскому Варсонофию орден Александра Невского, сообщила 12 декабря администрация главы города. Церемония состоялась в пятницу в Смольном, вместе с иерархом награды президента получили и другие жители города.

Беглов поблагодарил Варсонофия от имени петербуржцев за молитвы и труды. Также он позитивно отозвался о действиях Русской православной церкви в вопросах помощи многодетным семьям и нуждающимся.

"Наше духовенство трудится и помогает городу становиться еще лучше и краше. Большое спасибо за представление к награде и личное участие в делах церкви", — ответил на это митрополит.

Орден "Родительская слава" получили из рук губернатора многодетные семьи Екимовых, Прохор и Сафроновых. Член Союза писателей Петербурга Дмитрий Каралис получил Медаль Пушкина. Благодарность коллективу Института проблем региональной экономики РАН принял из рук Беглова научный руководитель института Владимир Окрепилов.

Кроме того, глава регионального УФНС Александр Гнедых получил знак отличия "За заслуги перед Санкт‑Петербургом".

О награждении Варсонофия орденом Александра Невского стало известно на этой неделе, 10 декабря. Информация об этом содержалась в указе президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля. Митрополит получил орден с формулировкой "За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность".

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного