Здание Главпочтамта повторно выставят на торги

"Почта России" намерена повторно выставить на торги здание Главпочтамта в центре Петербурга, сообщила в своем telegram-канале депутат Законодательного собрания Наталия Астахова. Информацию об этом она почерпнула из официального ответа акционерного общества на свой запрос.

"В данный момент организована подготовка имущественного комплекса <...> к выставлению на торги", — говорится в ответе компании, который приводит Астахова.

Здание Главпочтамта имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. "Почта России" сообщила, что не имеет планов по его использованию в своей деятельности. В связи с этим реставрацию здания сочли экономически нецелесообразной и решили выставить на продажу.

В конце ноября Главпочтамт уже пытались продать на торгах за 1,2 млрд рублей, однако вскоре их отменили. Инициатором отмены выступила "Почта России".

Само здание было построено в 1782-1789 годах по проекту архитектора Николая Львова, позже неоднократно перестраивалось и достраивалось. В наши дни руководство Петербурга планировало обустроить в его районе общественное пространство "Почтовый квартал", соглашение о сотрудничестве Смольного и "Почты России" в этом направлении было подписано в августе 2020 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру