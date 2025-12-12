Цивилев предложил запретить продажу ракетниц подросткам

Запретить продажу несовершеннолетним внешне и функционально схожих с оружием устройств предложил депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев, о чем он сообщил 12 декабря в своем telegram-канале. Парламентарий направил соответствующее обращение в адрес главы МВД Владимира Колокольцева и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, копию которого прикрепил к посту.

Обращение Цивилева касается строительно-монтажных и стартовых пистолетов, ракетниц и "сигналов охотника". Депутат считает необходимым полностью запретить продажу подобных устройств детям и обязать продавцов проверять возраст покупателя. Также он находит нужным ввести требование о специальной маркировке подобных товаров специальным знаком и предупреждением об ответственности.

"Прошу Вас рассмотреть возможность выступить с инициативой, направленной на внесение изменений в федеральное законодательство об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации и в Правила продажи отдельных видов товаров", — обратился к адресатам депутат.

Как отмечает Цивилев, сейчас подобные товары свободно продаются подросткам, поскольку их оборот не подпадает под действие закона "Об оружии". При этом их использование потенциально грозит ущербом для здоровья граждан. Свободная продажа таких устройств, по мнению парламентария, уже привела к росту подросткового хулиганства и вандализма с демонстрированием похожих на оружие предметов, к случаям причинения вреда здоровью и к "формированию атмосферы тревоги и неопределённости в общественных местах".

Поводом для обращения послужил инцидент с подростками, произошедший вечером 8 декабря в метро, уточнил Цивилев в telegram-канале. Как сообщали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером в вагоне между станциями "Гостиный двор" и "Василеостровская" трое молодых людей приставали к пассажиру. После сделанного замечания один из них попытался достать пусковое устройство из заднего кармана брюк и случайно выстрелил. Пассажир задержал 16-летнего травмированного оппонента и передал полиции, двое других подростков скрылись с места происшествия.

На задержанного составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) и передали в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, полицейские обнаружили у него еще два пусковых устройства. Позже стало известно о возбуждении уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру