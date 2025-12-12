Во Фрунзенском районе после прямой линии Беглова поставили скамейки

Глава Фрунзенского района Константин Серов отчитался утром 12 декабря о выполнении поручения губернатора Александра Беглова об установке скамеек для удобства пожилой петербурженки. Просьба жительницы города прозвучала во время прямой линии градоначальника во вторник вечером.

Петербурженка Наталья Воронина сообщила, что после травмы ноги ей сложно ходить пешком. В связи с этим она попросила губернатора помочь с установкой на улице Димитрова скамеек, где можно было бы отдохнуть по дороге в магазин или поликлинику.

"Мы связались с Натальей Сергеевной, выяснили, где не хватает скамеек. Сегодня они были установлены", — сообщил Серов в своем telegram-канале и приложил в подтверждение фотоснимки двух скамей.

Прямая линия губернатора состоялась вечером 9 декабря, она продлилась в общей сложности 3 часа 40 минут. Глава города ответил на ряд вопросов, касающихся, в частности, закона о КРТ, работы мигрантов курьерами и таксистами, прорыва коллектора на улице Харченко и платных парковок в центре.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Константина Серова