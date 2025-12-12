На стройке в Ленобласти мигрант прыгал от полиции со второго этажа

Очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов полиция провела на двух стройплощадках в деревне Мистолово на территории Всеволожского района Ленинградской области, о ее результатах 12 декабря сообщили в региональном ГУ МВД. Часть рабочих безуспешно попытались скрыться в соседнем лесу, а один прыгнул со второго этажа в попытке уйти от преследования.

"Один из рабочих, в отчаянии пытаясь избежать проверки, прыгнул со второго этажа недостроенного здания и бросился бежать, однако спустя несколько минут его задержали", — говорится в сообщении Главка.

Всего проверке подверглись около ста иностранных рабочих. Из них 20 человек доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности из-за проблем с документами. Большинство из них подлежат депортации, отметили в ГУ МВД.

В то же время вопросы у правоохранителей возникли и к некоторым иностранцам с патентами на работу. Как заявили в пресс-службе ведомства, часть из них оказались неспособны понять "даже элементарные фразы" на русском. При этом для получения патента на работу они должны были сдать обязательный экзамен на знание языка. Проверкой подобного несоответствия займутся полицейские.

Днем ранее Главк отчитался о результатах масштабного рейда в отношении мигрантов и курьеров. По его итогам на нарушителей составили около 4,5 тысячи протоколов и изъяли более 450 средств индивидуальной мобильности.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)