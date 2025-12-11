Полиция в ходе рейда составила тысячи протоколов на курьеров и мигрантов

Более четырех тысяч протоколов составили сотрудники полиции в ходе масштабной проверки курьеров и иностранцев в Петербурге и Ленинградской области, рассказали 11 декабря в пресс-службе регионального ГУ МВД. Также у нарушителей изъяли сотни средств передвижения, а некоторые стали фигурантами уголовных дел.

В проведении рейда задействовали различные подразделения МВД, включая ГАИ, экономическую и миграционную полицию вместе с районными подразделениями. Правоохранители проверяли соблюдение курьерами правил дорожного движения и выискивали нелегальных мигрантов.

"В погоне за заказами некоторые курьеры мчались прямо по тротуарам, не замечая пешеходов. Результатом работы полиции стали свыше 1,2 тысяч протоколов за нарушения правил дорожного движения и 453 изъятых средства передвижения — электровелосипеды и скутеры", — рассказали в пресс-службе полицейского Главка.

В отношении нарушителей миграционного законодательства полицейские составили почти 3,3 тысячи протоколов, при этом 505 иностранцев отправили в центры временного содержания для решения вопроса об их депортации. Как отмечается, в 231 случаях подобные протоколы были составлены на сотрудников доставки.

Кроме того, экономическая полиция проверила 20 складов, используемых крупными сервисами доставки. На руководство двух крупных компаний составили протоколы за использование труда нелегалов.

Всего по итогам рейда было возбуждено 15 уголовных дел. Причиной 11 из них пресс-служба назвала попытки дать правоохранителям взятку, а еще в четырех случаях — возможность использования поддельных документов.

В Петербурге запрещено привлекать иностранцев, работающих по патентам, к труду в сфере доставки и в такси. Ограничение было введено до конца 2025 года, накануне его продлили на весь 2026 год. Перед этим президент Владимир Путин рассказывал, что губернатор Петербурга Александр Беглов предлагал ему ввести запрет на привлечение мигрантов к работе курьерами.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)