Директору "Правобережного рынка" предьявили обвинение по делу о пожаре

Следственный комитет предъявил обвинение директору "Правобережному рынка" по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК). Днем 10 декабря в здании рынка произошел крупный пожар, в результате которого погибла женщина.

По версии следствия, предприниматель сдавал торговые площади в аренду неограниченному кругу лиц с нарушением правил техники безопасности.

"В результате этого днем 10 декабря 2025 года на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено тело женщины, еще двое мужчин были госпитализированы", - говорится в сообщении СК.

В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения. Имя фигуранта в пресс-службе Следкома не называют. По данным ЕГРЮЛ, директором АО "Рынок Правобережный" является Елена Савинская.

Городские СМИ сообщали, что погибшей является 70-летняя предпринимательница. Также среди пострадавших во время пожара оказался работник рынка, депутат МО "Невский округ" Сергей Николаев.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру