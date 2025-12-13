Лукашенко помиловал белорусскую оппозиционерку Колесникову

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 осужденных после снятия санкций с калийной отрасли страны, сообщил 13 декабря Telegram-канал "Пул Первого". Речь идет о гражданах различных стран, ранее осужденных по делам о шпионской, террористической и экстремистской деятельности. По сообщению "Коммерсанта", в числе освобожденных оказались белорусская оппозиционерка Мария Колесникова и правозащитник Алесь Беляцкий.

РБК также сообщает, что в числе освобожденных оказались экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и активист Максим Знак.

"В рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь <...> и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконных санкций <...> главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран", — говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом.

Общее количество помилованных Лукашенко за последнее время составило 156 человек, отмечает "Пул Первого". В их числе оказались граждане Великобритании, Литвы, США, Японии и других государств.

Колесникова была задержана в сентябре 2020 года во время протестов в Белоруссии из-за переизбрания Лукашенко на пост президента. Спустя год Областной суд Минска приговорил ее к 11 годам лишения свободы по делам о призывах к действиям против национальной безопасности страны, заговоре с целью захвата власти неконституционным путем и о создании экстремистского формирования и руководство им.

Андрей Казарлыга