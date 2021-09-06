Белорусских оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии

Областной суд Минска отправил белорусских оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака на 11 и 10 лет в колонию, информирует Zerkalo.

Государственный обвинитель запрашивал для обоих по 12 лет тюрьмы.

Колесниковой и Знаку инкриминировали призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси (ч. 3 ст. 361 УК РБ), заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создание экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Колесникова и Знак пребывали в СИЗО с сентября 2020 года. Перед задержанием женщину тайно пытались вывезти из Беларуси, однако на границе она порвала паспорт.

В прошлом году Мария Колесникова являлась главой предвыборного штаба кандидата в президенты страны Виктора Бабарико, Максим Знак был штабным юристом. После задержания и ареста Бабарико Колесникова вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало объединились и стали главной оппозиционной силой протестного движения. После силового подавления демонстраций Тихановская и Цепкало под давлением властей покинули Беларусь.