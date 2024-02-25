Лукашенко собрался идти на еще один президентский срок

В разгар голосования на парламентских выборах белорусский президент Александр Лукашенко дал понять общественности, что снова выдвинет свою кандидатуру на выборах главы государства, запланированных на 2025 год. Таким образом, он пойдет уже на седьмой свой президентский срок.

"Передайте им, что пойду", - так он ответил на вопросы журналистов о будущем выдвижении (цитата по БелТА).

Окончательное решение будет зависеть от той степени, в которой коллективный Запад будет "напрягать" его страну, добавил политик.

После предыдущих выборов 2020 года, обернувшихся беспрецедентными протестами, Лукашенко заявил, что при его власти электоральные процедуры иначе выглядеть не будут.

Лукашенко бессменно руководит страной с лета 1994 года. Члены его семьи занимают высокие государственные должности. Основные соперники и критики Лукашенко находятся либо в местах заключения, либо за границей.

фото: kremlin.ru