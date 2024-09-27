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Новости 14:54

Лукашенко заявил, что продолжит практику помилования белорусских осужденных

фото ЗакС политика Лукашенко заявил, что продолжит практику помилования белорусских осужденных

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что собирается и дальше продолжать практику помилования осужденных за преступления экстремистской направленности, об этом 27 сентября пишет БелТА.

Такое заявление глава республики сделал на встрече со студентами. 

Сам Лукашенко отметил, что помиловать человека это конституционная обязанность президента, а свои обязанности надо выполнять, поэтому помилования продолжатся.

Он также выразил надежду на то, что осужденные, которые вышли на свободу, раскаялись и больше не будут нарушать закон. Лукашенко допускает, что кто-то и может нарушить закон, однако шанс в любом случае нужно давать.

Фото: сайт Кремля


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