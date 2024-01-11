Лукашенко собрался амнистировать около четырех тысяч заключенных

Белорусский президент Александр Лукашенко 11 января анонсировал масштабную амнистию, приуроченную к 80-летию освобождения республики от нацистов. Планы руководства страны прокомментировал министр внутренних дел Иван Кубраков, на выступление которого ссылается БелТА.

Чиновник пояснил, что политических заключенных, массово осужденных по "экстремистским" и "террористическим" статьям после протестов 2020 года, досрочно освобождать не будут. Они, по словам чиновника, не проявляют должного уровня раскаяния. Не устраивает белорусские власти и нынешнее поведение тех противников режима Лукашенко, кому удалось эмигрировать.

Всего, по подсчетам чиновников, амнистия коснется около четырех тысяч граждан. Претендовать на нее смогут не достигшие совершеннолетия, беременные женщины, инвалиды, ветераны боевых действий. Точные сроки амнистии пока не озвучиваются.

фото: kremlin.ru