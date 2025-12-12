Дрозденко допустил возможность новых сбоев в работе мобильного интернета

Силовые структуры принимают решения об ограничении доступа к мобильному интернету для обеспечения безопасности, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 12 декабря в своем Telegram-канале. Глава региона не исключил возможность повторения таких ситуаций в дальнейшем и дал свои рекомендации на этот счет. В частности, он предложил использовать мессенджер MAX для общения с близкими.

Пост в канале Дрозденко появился в ответ на жалобы пользователей в связи с "нестабильной работой мобильного интернета в последние сутки". Губернатор признал наличие проблемы и допустил, что в преддверии и во время новогодних каникул вынужденные ограничения вновь будут вводиться в Ленобласти. В числе возможных причин он привел "провокации, атаки БПЛА и попытки кибер-вмешательства в работу инфраструктуры".

"Действительно, силовыми структурами, исходя из оперативной обстановки, принимаются решения о блокировке либо замедлении определенных интернет-ресурсов, временном ограничении мобильной связи", — отметил он.

Перебои в работе мобильного интернета Дрозденко назвал "вынужденной мерой обеспечения безопасности с учетом геополитического расположения региона".

Губернатор рекомендовал жителям области заранее предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими посредством мессенджера MAX и перенастроить уведомления мобильных приложений.

Ночью 11 декабря Дрозденко сообщил о воздушной опасности из-за угрозы БПЛА и о связанной с этим возможности снижения скорости мобильного интернета. К утру, спустя два часа, он заявил об отмене угрозы. Тем не менее, проблемы с мобильным интернетом наблюдались у жителей Петербурга и Ленобласти в течение всего дня и продолжились утром 12 декабря. Днем жалобы пользователей пошли на спад.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру