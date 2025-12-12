С начала года Петербург посетили более 12 млн туристов

В общей сложности 12,4 млн туристов посетили Петербург с начала 2025 года, информацию об этом опубликовала 12 декабря администрация губернатора. Это на 7 % превышает показатели 2024 года, когда в Северной столице побывало 11,6 млн человек, и на 19 % больше, чем в допандемийном 2019 году. Тогда власти города насчитали 10,5 млн туристов.

По данным Смольного, вклад туристов в экономику города составил в 2025 году 843,1 млрд рублей. Годом ранее власти города сообщали о 730,5 млрд рублей, полученных от приезжих.

Как отметил губернатор Александр Беглов, в Петербурге наблюдается "уверенный" рост турпотока из других регионов России. При этом он отметил увеличение популярности событийного туризма.

"Все чаще к нам приезжают, чтобы принять участие в событийных мероприятиях. К примеру, фестиваль "Чудо света" в Петропавловской крепости каждый год собирает сотни тысяч гостей. Туристы приезжают специально, чтобы попасть на него", — заявил он.

Чаще других в Петербург приезжают жители Москвы и Подмосковья, Татарстана, Псковской области и Краснодарского края. Из стран дальнего зарубежья наибольшей популярностью Северная столица пользуется у жителей Китая, Ирана, Турции, Саудовской Аравии и Индии. Средний чек россиян в Петербурге составляет 61 тысячу рублей на человека, туристы из стран дальнего зарубежья в среднем тратят по 117 тысяч рублей.

Стоит отметить, что ранее издание "Ведомости Северо-Запад" сообщило об уменьшении потока туристов из ряда стран. Так, по предварительным данным ГК "Тари Тур", в 2025 году Петербург посетили 225 тысяч туристов из Китая, что на 5 % меньше, чем годом ранее. Из Турции и стран Персидского залива совокупно прибыло 100 тысяч туристов, и это на 20 % меньше показателей 2024 года. Увеличение в этом сегменте наблюдается только в случае с Индией и странами Юго-Восточной Азии, откуда приехали 40 тысяч туристов. Этот показатель на 20 % превысил прошлогодние результаты.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру