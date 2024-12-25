Туристы принесли Петербургу рекордные 730 млрд рублей в 2024 году

Турпоток в Петербурге в 2024 году составил 11,6 млн человек, что на 23% больше, чем годом ранее, и превзошел показатели 2019 года. По оценкам, туристы оставили в экономике города 730,5 млрд рублей — на 51% больше, чем в прошлом году, сообщила 25 декабря пресс-служба Смольного.

Средний чек туриста составил 56 тысяч рублей для россиян, 77 тысяч рублей для гостей из СНГ и 122 тысячи рублей для иностранцев из дальнего зарубежья. Основные траты приходятся на транспорт, питание (по 20%) и проживание (17%).

Большую часть доходов городу принесли культурно-познавательные туристы (54% всех расходов). Значительный вклад также сделали гости, посещающие Петербург с деловыми, семейными, медицинскими и образовательными целями.

По мнению Смольного, рост турпотока повлияли введение электронной визы в августе 2023 года, безвизовый обмен с Китаем и Ираном, а также информационная кампания "Добро пожаловать в Санкт‑Петербург!".

Ранее сообщалось, что в 2025 году Петербург может вернуться к доковидным показателям по количеству туристов, а в будущем их даже превысить.

фото: ЗАКС.Ру