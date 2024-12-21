Иностранные туристы в Петербурге тратят в среднем по 121 тысячи за поездку

За 2024 год Петербург посетили 839 тысяч иностранных туристов. Чаще всего в Северную столицу прилетают из Китая, Ирана, Индии и Саудовской Аравии. Среди стран СНГ в лидерах оказались Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Кыргызстан, рассказали в Смольном 21 декабря. Данные подготовили аналитики "Турбарометра Санкт-Петербурга". Всего за прошедший число иностранных гостей выросло почти в полтора раза - в 2023 году посмотреть Петербург приехали 574 тысячи иностранцев.

Средний чек за поездку у туристов из стран СНГ составил 77 тысяч рублей. Гости из других стран тратят почти в два раза больше - 121 тысячу рублей. По данным Смольного, в основном в город приезжают иностранцы в возрасте от 18 до 44 лет. В основном их интересует культурно-познавательный туризм. На втором месте по популярности - деловые цели.

Отметим, в августе в Смольном прогнозировали, что к 2027 году туристический поток из-за рубежа составит 665-670 тысяч человек.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру